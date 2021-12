Idén a kormány 80 ezer forintos nyugdíjprémiumról döntött, amit az alapnyugdíjhoz számított kompenzáció is kiegészített, így nagyságrendileg 100 ezer forintot kaptak a nyugdíjasok novemberben. Orbán Viktor miniszterelnök pedig szintén ebben a hónapban jelentette be, hogy az ország gazdasági növekedése lehetővé teszi, hogy 2022 februárjában egy összegben kifizessék a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjat is. Januárban pedig újabb, törvényben garantált nyugdíjemelésre számíthatnak a nyugdíjasok.