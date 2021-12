– De nemcsak a hitünk demonstrációja lett az 1938-as, hanem bizonyos értelemben ideológiai, politikai hangsúlyt is kapott. Nyugaton itt volt az ajtónk előtt a nácizmus, keleten ott volt a kommunizmus, mindkettő egyház- és hitellenes. Akkor a nemzetköziség is csorbát szenvedett, mert a németeket, osztrákokat a diplomácia zsarolta, nem jöhettek el. Akkor is nagy összefogás révén valósult meg állam és egyház között, és nagyon pozitív emlék maradt.