Müncheni éveim egyik leg­emlékezetesebb napja 2015. június 7-e volt, amikor munka közben láthattam az Air Force One leszállását Barack Obamával a fedélzetén. Az amerikai elnök Garmisch-Partenkir­chenbe távozását követően közelről is megnézhettem az elnöki VC-25A típusjelű B-747-200B gépet. A reptéri munkám során sajnos nem volt szerencsém Jumbóval dolgozni, viszont szabad óráimban sokszor gyönyörködtem a kora reggel Bangkokból érkező Thai B-747-400-as leszállásában. Utasként életem egyik legemlékezetesebb repülése néhány évvel ezelőtt volt, amikor a British Air­ways óriásával Londonból felszállva tíz óra negyven perc repülést követően szálltam le verőfényes napsütésben San Franciscóban. Az a gép, amivel repültem, sajnos már csak a múlté, mert a Covid miatt a forgalomból való kivonását követően elbontották, és jó esetben is csak sörösdobozok formájában él tovább.