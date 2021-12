– A fennmaradó 18 százalék sem biztos ugyanis, hogy magyar volt, inkább külföldi multinacionális cégek magyar székhellyel rendelkező vállalkozásai. A feladat tehát még annál is nehezebb, mint gondolnánk. De ha nem tűzünk ki célokat, nem is érhetjük el azokat. Örülök, hogy a munkát elkezdtük, s kihasználva azt a lehetőséget, hogy az Európai Unió és átmenetileg a járványhelyzet is tudta lazítani az állami támogatási szabályokat, és élni tudtunk azzal a kapuval, ami megnyílt előttünk: be tudtunk ezen lépni. Bízom benne, hogy beljebb is tudunk menni s korábban el sem képzelhető arányokat el tudunk érni a hazai egészségügyi ellátószektor területén – hangsúlyozta Varga Mihály.