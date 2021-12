A közgyűlés elején több olyan napirend volt soron, amelyek jelentősen érintik a város költségvetését. Mint már arról korábban is beszámoltunk, újabb másfél milliárd forint folyószámlahitelt vesz fel az önkormányzat a jövő évre vonatkozóan is, ez a mostani közgyűlésen is napirendre került. Ahogy az az előterjesztési anyagban szerepel, a költségvetési bevételek és kiadások időbeni elkülönülése miatt, a keletkező átmeneti hiány finanszírozására igényelték először az idei évre a másfél milliárd forint összegű folyószámlahitelt. Az nem derül ki, hogy miért, de október 1-től a számlavezető OTP Bank ezt a keretet lecsökkentette egymilliárd forintra. A visszafizetési határ­idő pedig ez év december 31. A negyedévenkénti pénzügyi teljesítésről szóló anyagban azt írják, hogy szeptember végéig 741,9 millió forintot használt fel belőle az önkormányzat. Most újabb másfél milliárdot igényelnek a 2022-es évre, amelyre a bank adott is egy ajánlatot. A mostani ülésen megbízták a polgármestert a hitelszerződés aláírásával. Az újabb hitel visszafizetési határideje 2022. december 31., a kölcsön fedezetéül az önkormányzat az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, a helyi adóból származó bevételeit biztosítja.

Az építményadóról és az iparűzési adóról újraalkotott rendeletek 2022. január 1-jén lépnek hatályba

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap