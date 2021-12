Farkas János előadása második felében részletesen beszélt a tengeri életformákat befolyásoló legfontosabb tényezőkről – például az áramlatok, apály-dagály jelenség, a víz sótartalma –, valamint a főbb tengeri életformákról és élőhelytípusokról. Számos különleges növényt, szivacsot, csalánozót, puhatestűt, porcos halat is bemutatott – ezáltal is közelebb hozva hallgatóságához az Adriai-tenger csodálatos élővilágát. Gyakorlati tanácsok sokaságával is gyarapodhattak a diákok. Megtudhatták, a tengerpari nyaralás során milyen medúzákat, pókokat, rákokat érdemes elkerülni, és milyen elsősegély-technikák alkalmazhatók gyorsan és hatékonyan a helyszínen, ha már megtörténik a baj. Tavaly november végén a Magyar Tengerbiológiai Társaság kiadásában jelent meg a dr. Farkas János és dr. Németh Zsolt által jegyzet az Adriai-tenger élővilága című kötet harmadik kiadása, amely hasznos kiadvány lehet a téma iránt behatóbban érdeklődőknek. Az előadó arra is felhívta a figyelmet, az elte.hu oldalon díjmentesen elérhető a Tengerbiológiai terepgyakorlatok című e-könyv.