Mint azt a tájékoztatójukban írják, ezúttal is arra kérik az ország lakosságát, hogy gondoljanak a rászoruló emberekre, és áruházi vásárlásaik során az ő számukra is tegyenek a kosarukba egy tetszőleges tartós élelmiszert. Sikeres kezdeményezésről van szó, ugyanis az akciók ideje alatt rendre 250 ezer tonnánál is több adomány gyűlik össze a támogatók jóvoltából.

Fotók: Élelmiszerbank