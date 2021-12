A Perkátai Polgárőrség is nagy örömmel fogadta a sikeres pályázat hírét. Ők 2 millió forinttal lettek gazdagabbak a támogatás által, amelynek segítségével a jövő év nyarán egy közbiztonsági napot fognak szervezni a településen. Az eseményen a többi között gyermekprogramokkal, a lovas polgárőrséghez kapcsoló tevékenységekkel, önvédelmi bemutatóval várják az érdeklődőket. Az egyesület már 2019-ben is nyert egy nagyobb összeget, amelyből olyan robogókat vásároltak, amiket a mozgásukban korlátozott tagjaik is tudnak használni.