Általában a jeles napok alkalmával lepjük meg szeretteinket, barátainkat ajándékkal. Igyekszünk olyat választani, aminek tuti biztosan örülnek, ami hasznos lehet, hiszen az a cél, hogy ily módon is kifejezzük szeretetünket feléjük. Éppen ezért jóleső érzés az is, ha adott esetben mi vagyunk az ünnepeltek, és a születésnapunkon nekünk kedveskednek. Viszont már rájöttem arra én is, hogy egy bizonyos kor után a tárgyak helyett van, ami sokkal többet jelent. Persze, tudnánk ötleteket sorolni (például mintás harisnya, parfüm, fekete szemceruza), de sem pénzben, sem időben nem pótolható az, ha együtt töltjük ezeket az ünnepeket...