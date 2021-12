Elfogadták a víziközmű-szolgáltatás ellátására vonatkozó szándéknyilatkozatot is. Mint ismert, az önkormányzat a DVCSH Kft.-vel nemcsak a távhőszolgáltatási, de a városi ivóvíz- és szenny­víz-elvezetési szolgáltatás ellátására vonatkozóan korábban kötött szerződést is felmondta. A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy időben gondoskodjon az ivóvíz­ellátási szolgáltatás zavartalan menete érdekében üzemeltetővel kötött szerződésről. Az önkormányzat fel is vette a kapcsolatot ez ügyben a Mezőföldvíz Kft.-vel, a közgyűlés pedig elfogadta azt a szándéknyilatkozatot, miszerint ha az üzemeltetési szerződés részleteiben a felek közös nevezőre jutnak, úgy Dunaújváros önkormányzata hajlandó a Mezőföldvíz Kft.-vel mint víziközmű-szolgáltatóval a vonatkozó törvény szerint üzemeltetési szerződést kötni.

Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap