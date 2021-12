Ahogyan Magyarország Alaptörvénye is utal rá, felelősek vagyunk a jövő nemzedékeiért, így ennek megfelelően kell cselekednünk. Az ingatlanunkon történő illegális hulladéklerakás megelőzését kamerarendszerek, hulladék-elhelyezést tiltó táblák kihelyezésével, sorompók és kerítés telepítésével magunk is elősegíthetjük, valamint a Program keretében az önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek pályázat keretében támogatást is kaphatnak a preventív eszközök megvalósítására, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolására.