A 2021. október 11. és 15. között megszervezett eseményen a Perkátai Polgárőrség is képviselve volt Gelencsér Zoltán vezetőségi tag által. Gelencsér Zoltán immár nyolc éve vezetőségi tagja a Perkátai Polgárőrségnek, azon belül a gazdálkodási feladatokat látja el. Mivel munkájával elégedettek – többször kitüntették már tevékenységéért mind helyi, mind megyei szinten, s határszolgálatban is részt vett –, nem volt kérdés, hogy az egyesület elnöke, Horváth István őt terjeszti fel az akadémián való részvételre. Az elmúlt években az elnök és helyettese, László Norbert is sikeresen szerepelt már ezen a tréningen.