Az Oltási akcióhét keretében még nem, de heteken belül várhatóan megkezdődhet az 5-11 éves gyermekek oltása is. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) november 25-én jelentette be, hogy engedélyezi ennek a korosztálynak az oltását is a Pfizer-vakcinával. Magyarország készen áll ennek a megszervezésére is, a kormány már megrendelte a gyermekek oltására való Pfizer vakcinákat, az első szállítmány várhatóan december végén érkezik meg. A további tudnivalókat hamarosan ismertetjük.