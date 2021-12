A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság által összeállított kiállítás a Képben vagyunk címet kapta. A tárlat jelentős része közúti balesetek képsorait vonultatja fel, valamint tárgyi eszközökkel is igyekeznek szemléltetni azt az ifjúság számára, hogy milyen súlyos következményekkel járhat, ha nem figyelünk oda kellőképpen, ha nem tartjuk be a közlekedési szabályokat – magyarázta Kőhalmi László rend­őr főtörzszászlós, a helyi kapitányság helyszínelő és balesetvizsgálója. A fotókat a rend­őrség készítette olyan balesetek helyszínelése során, amelyek valamilyen szabályszegés miatt következtek be.

A szabályok betartására hívják fel a közlekedők figyelmét