A könyvben több szó esik a törökök Magyarországról való kiűzéséről is, és Hahner Péter itt tért ki arra, hogy ebben az időszakban a külpolitikai helyzet kedvező volt hazánk számára. XI. Ince pápa létrehozta a törökellenes Szent Ligát, aminek célja volt a török Magyarországról való kiűzése is. A Szent Ligában szinte egész Európa képviseltette magát, sikerült is a törököt elüldözni, Budát 1686-ban visszafoglalták.