– Információim szerint az önkormányzat már 2019-ben sikerrel szerzett pályázati forrást a Táborállás csapadékvíz elvezetése projekt megvalósítására, most, 2021. november végén érdemi lépések nem történtek. Ezt az önkormányzat felé is felvetettem, azt a választ kaptam, hogy az engedélyek, a szükséges bejegyzések és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése elhúzódott. Az idő azonban sürget. Nyáron is többször okozott gondot a nagy mennyiségben leömlő csapadék, amely sárlavinaként hömpölygött végig egyes utcákon. Az Ivó utca alatt húsvétkor és pünkösd után is történt kisebb-nagyobb löszomlás. A nyári hónapokban még bíztunk abban, hogy novemberben elkezdődnek a várva várt munkálatok.

Talajvíz-megfigyelő kút Táborálláson, az Üdülő sor és a Harcsa utca kereszteződésében

Fotók: Szabóné Zsedrovtis Enikő/Dunaújvárosi Hírlap