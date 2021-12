György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára hétfőn a közmédiának elmondta, hogy sikeresen indult az oltási akcióhét, aznap délig az ország oltóhelyein 51 ezer, koronavírus elleni oltást adtak be. Az azóta nyilvánosságra hozott napi jelentésben pedig az állt, hogy hétfőn közel 131 ezer oltást adtak be, több mint 18,5 ezer eddig oltatlan ember jelent meg az oltópontokon az első oltásért és 105 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették.