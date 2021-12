– Ez egy ivóvíz-vételezési hely, amit sokan napi rendszerességgel keresnek föl. Főleg azért, hogy mindenféle alkalmas eszközzel magukkal vigyék ezt a finom innivalót. Mi hiszünk benne, hogy ez egy egészséges dolog. Soós Józsi bácsi rendszeresen bevizsgáltatja, és az eredmények bennünket igazolnak. A komfortossá tétel kezdőlépéseit már mások elvégezték, hiszen egy táborhelyet alakítottak ki, amit mi pedig felújítottunk. Oda is építettünk a kilátóéhoz hasonló ülőalkalmatosságot, rendbe hoztuk az asztalt, és a forrás kivezető pontját is rendezettebbé tettük az erre a célra kapott betonelemekből. Lépcsőt is építettünk hozzá. Ott is működik a szemeteszsák… Még egy táblát szeretnénk oda elkészíteni, mert sokan keresik, de egyedül nem találják meg a helyszínt.

Soós Zsolt fiatal munkaerőként aznap a nehezebb munkákat átvállalta a hölgytársaitól