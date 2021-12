A találkozónak az Intercisa Múzeum adott otthont, ahol Pálinkás Bertalan, a Pentele Baráti Kör elnöke tartott előadást Galla Endréről. Helytörténeti kutatások alapján több érdekesség is tarkította az előadást. Kezdésként például egy 1896. szeptember 16-án keltezett házassági anyakönyvi kivonatot mutatott, amely az akkor 22 esztendős Galla Endre és a 16 éves Molnár Rozália frigyét jegyezte. Ők voltak a művész szülei: édesapja tanító, iskolaigazgató, édesanyja pedig Pentelei Molnár János húga volt. Egy évre rá, 1897. június 28-án megszületett ifjabb Galla Endre, aki idővel nagy érdeklődést mutatott a művészet iránt. A benne rejlő tehetséget gimnazista korában felismerte a nagybátyja, és bevezette a festészet műhelytitkaiba. 17 éves volt, amikor kitört az első világháború, ám kordokumentum értékű katonaportrékat készített ez időszakban is. Aztán a Képzőművészeti Főiskolán rajztanári oklevelet szerzett, és művészeti szakon is tovább képezte magát. Olyan mesterei voltak, mint például Csók István és Benkhard Ágost. 1925-től kezdte tanári pályafutását, ezalatt több rajzpedagógiai tankönyv szerzője is volt. A szakma elismerésére alapított Székely Bertalan-emlékérmet elsőként neki adományozták. Pedagógusi hivatását 1962-ben fejezte be.

Helytörténeti kutatások is érdekessé tették az előadást