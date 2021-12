Az oltási akció első hetén összesen 784 ezren vettek fel oltást, közülük 643 ezren már a megerősítő harmadik oltást, és 96 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy beadatja az első oltását – közölte a koronavirus.gov.hu portál. Közölték azt is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) múlt hét csütörtökön engedélyezte az 5–11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. Magyarország készen áll ennek a megszervezésére is, a kormány le is kötött további, gyermekek oltására való Pfizer-vakcinákat, az első szállítmány várhatóan december 21. körül érkezik.