intézkedések 2021.11.16. 11:30

Buszjáratok maradnak ki a járványhelyzet miatt

Az utóbbi időben a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan több olyan intézkedést is foganatosítottak a Volánbusznál, mely a helyi autóbusz-közlekedést és a városhoz kapcsolódó helyközi vonalakat is érinti. Ezeket foglaljuk most össze.

Brousil Csaba

A kormány döntésének megfelelően, november 1-jétől újra kötelező a maszkviselés a közösségi közlekedési eszközökön. Ennek megfelelően a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles a közösségi eszközön és minden olyan zárt helyiségben és nyitott területen, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak az utasok orvosi-, munkavédelmi-, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni, olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje – közölte honlapján a Volánbusz Zrt. Az utóbbi időben a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan több olyan intézkedést is foganatosítottak a Volánbusznál, mely a helyi autóbusz-közlekedést és a városhoz kapcsolódó helyközi vonalakat is érinti. November 1-től kötelező a maszkviselés a Volán járatain is. A cég a koronavírus miatt lebetegedett, illetve érintett autóbusz-vezetők számának utóbbi időben történt növekedése miatt november 11-től szűkítésekről döntött, mely városunk autóbuszos közlekedését is nagyban érinti. Ennek részleteit foglaltuk össze cikkünkben. Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Ami a helyi autóbusz-közlekedésben bekövetkezett változásokat illeti, a társaság honlapja a következőkről tájékoztatott. A Volán a koronavírus miatt lebetegedett, illetve érintett autóbusz-vezetők számának utóbbi időben történt növekedése miatt november 11-től szűkítésekről döntött. Ennek értelmében a 24-es számú helyi járat teljes egészében kimarad. A 12-es járat esetében a Békéből munkanapokon 12:34 és 22:34 között induló járatok ideiglenesen csak óránként közlekednek, ezért a Hajnal úttól minden óra 34. percében indulnak autóbuszok a temető felé. A Köztemetőtől munkanapokon 13 és 22 óra között induló járatok ideiglenesen csak óránként közlekednek, ezért a temetőtől minden egész órában indulnak autóbuszok a Béke városrész irányába. Hétvégi napokon a 12-es autóbusz egész nap óránként közlekedik. A Béke városrészből az óra 34 perckor, a Köztemetőtől pedig a minden egész órában feltüntetett járatok közlekednek. Több helyközi járatot is érint a Volánbusz Zrt. szűkítési döntése

November 15-től pedig a következő helyközi járatok nem közlekednek. Munkanapokon nem közlekedik a Dunaföldvárról 4:40-kor városunkba induló busz, tanítási napokon a Daruszentmiklósról 5:33-kor induló, városba tartó busz, a 6:20-kor Nagyvenyimig közlekedő járat, a 6:40-kor Nagyvenyimről a városba induló busz. Munkanapokon kimarad továbbá a városból Mezőfalvára 6:30-kor induló, és az onnan 7 órakor visszatérő járat. Ugyanúgy munkanapokon kimarad a városból Nagyvenyimre tartó 15 órakor induló és az onnan visszafelé közlekedő 15:30-as busz is. Tanítási napokon nem jár továbbá a 14 órakor a városból Adonyba és az onnan 14:35-kor ide érkező járat sem. Önkormányzatunk hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint amint lehetséges, visszaállításra kerül az eredeti menetrend.

