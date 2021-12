Az igazgató úr tájékoztatója után lehetőség volt kérdezni is, majd ezek után a diákok és szülők egyaránt hatalmas lelkesedéssel kezdték el felfedezni az iskola termeit, ahol ízelítőt kaphattak a „tagozatok” nyújtotta lehetőségekből. Az érdeklődők betekintést nyerhettek több tanórai gyakorlatba is, ilyen volt a matematikaórán használt Geo­Gebra nevű alkalmazás, amellyel a függvényábrázolás játékos formában sajátítható el. Ugyanakkor a fizikai kísérletek sem maradhattak el: számos látványos kísérlettel várták a nyolcadikosokat, amelyek közül a közönség kedvence a vízből bort készítő szerkezet lett. A délután folyamán lehetőség volt még meghallgatni egy-egy szaktanári előadást is a további tagozatokról, mint például az angol, német, illetve humán tagozatok. A felhőtlen jókedvről pedig a színjátszószakkör tagjai gondoskodtak egy interaktív tánc- és drámaóra keretén belül. Aki a diákéletre is kíváncsi volt, kérdezhetett a közösségi szolgálatot teljesítő tizedikesekről, továbbá betérhetett egy baráti beszélgetésre a közelmúltban felújított diák-önkormányzati (DÖK) irodába is, ahol az elnökségi tagok különféle finomságokkal is kedveskedtek leendő társaiknak.

