Korábban, nagyjából négy évvel ezelőtt egy, belügyminisztériumi forrásnak köszönhetően az Arany János utcát újították fel, a nyáron pedig a Hunyadi burkolatcseréje valósulhatott meg. Mintegy huszonkét évvel ezelőtt aszfaltos burkolatot kapott a Krizantém utca temetőkerítés melletti része, most a hátsó, a Karinthy utcát keresztező végét aszfaltozták le. Ezzel egyetemben készült el a Karinthy utca is, innen le egészen a főutcáig, a művelődési ház bejáratáig. A művelődési házzal átellenes területre tervezik a bölcsődét, jó minőségű bejárati úttal várják az elkészültét. Összesen 885 méter hosszban és 4 méter szélességben aszfaltoztak most.

A Krizantém és Karinthy utcák kereszteződése