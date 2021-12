– A Magyarország 365 felhívására közel 37 ezer fotót küldtek be. Ilyen mennyiségű anyagot nagyon nehéz megemésztenie a zsűrinek is. Ahol nincs belépési küszöb, követelmény, azaz viszonylag sok az aránylag gyengébb minőségű, középszerű pályamunka. A zsűri szeme is elfárad már 100-200 kép után, és lehet, felüdülésként él meg egy nem annyira kiemelkedő fotót is. Némi túlzással, egyszerre dolgozik a szakmai objektivitás, a szubjektív ítélet és néha a fáradtság. Lehet, az én fotómat egy órával előbb vagy később szemlézik, akkor ma nem beszélgetnénk. A december 8-án esedékes díj­átadóra kaptam meghívót, meglátjuk, hogy mi lesz.