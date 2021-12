A kitüntető cím meghosszabbítására a Semmelweis Egyetem megbízásából egy bírálat előkészítő bizottság érkezett kórházunkba még júliusban. A bizottság vezetője Prof. dr. Ács Nándor a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója volt. A kórház által összeállított szakmai anyagra, amit a helyszínen az osztályvezetők mutattak be, a professzori bizottság, támogató javaslatot tett a kar dékánjának, prof. dr. Kellermayer Miklósnak, aki szintén felkereste intézményünket, hogy személyes tapasztalatot is gyűjtsön kórházunkról. A Semmelweis Egyetem Kari Tanácsa végül meghozta döntését, meghosszabbította a Gyakorló Kórház címet a Szent Pantaleon Kórháznak. Az elismerő címet továbbra is viselheti kórházunk.