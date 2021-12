A fiatalok szempontjából is példátlan, de nagyon pozitív dolog a 25 év alattiak személyi jövedelemadó (szja)-mentessége. Azok, akik befejezik az egyetemet, akik kikerülnek az iskolapadból, a szakképző intézményekből és az elsődleges munka világában dolgozni kezdenek, azoknak nagyon nehéz megalapozni egy önálló háztartást, egy családot, vagy minden – a fiatalokat érintő – jóléti intézkedéssel együtt például lakást, házat vásárolni. Nekik nagy segítség ez az adómentesség. Sőt a még meg nem született gyermekek vonatkozásában is segítséget kapnak a leendő szülők (pl. a babaváró hitelek – a szerk.). És ezzel együtt, ahogy az már ismert, a gyermekeket nevelő magyar családok pedig teljes egészében visszaigényelhetik és megfelelő kritériumok alapján vissza is fogják kapni a 2021-re befizetett szja-jukat. Ez átlagosan családonként több százezres, de lesznek olyan családok, ahol ez milliós nagyságrendet jelent majd. Ehhez mindenképpen hozzátenném a rezsicsökkentést is, fogalmazott az elnök, hiszen sokan már automatizmusnak veszik ezt, elfelejtve azt, hogy nem volt ez mindig így. Ez családonként átlagosan további évi 400 ezer forint megtakarítást jelent, ami egyébként minden esetben nyomon követhető a szolgáltatók által kibocsátott energiaszámlákon is. Különösen fontosak ezek a megtakarítások, hiszen a jövő évi választások kapcsán elhangzott, jelesül az ellenzék részéről, hogy amennyiben ők kerülnek hatalomra, megszüntetik a rezsicsökkentést.