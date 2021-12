Dr. Molnár Krisztián, a Fe­jér Megyei Közgyűlés elnöke köszönettel szólt a kormánynak azért, hogy nem hagyják magára ezeket a településeket sem. Arról is szólt, hogy 2010 előtt sokan lenézték a vidéket, negatív jelzőkkel illetett periféria-rendszernek számított. Ettől függetlenül ők tudták, hogy semmivel sem érdemelnek kevesebbet, mint mondjuk a fővárosi lakosok. Mára újjáéledt a vidék, látható és érezhető folyamat az, hogy egyre többen költöznek ki a kisebb falvakba is. Ehhez az irányhoz pedig kell a Magyar Falu Program az ötezer fő alatti települések lakosságmegtartó erejének növelése és szolgáltatásfejlesztése kapcsán. A program olyan eszközöket jelent, amelyek a helyben élők igényeit szolgálják. Mint mondta, a TOP-os, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásai tekintetében is ezt tartották szem előtt mindig. Példaként kiemelte Adonyt, amely 2019 és 2021 között a Magyar Falu Program keretében tizennégy projekt megvalósítására nyert támogatást 206 millió forint összértékben. Ebből megújulhattak többet között utak, szolgálati lakások, a temető ravatalozója, az óvoda épülete és udvara, a polgármesteri hivatal.