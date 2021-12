– Körülbelül húsz éve kezdődött ez a vízi varázs. A Varga Jani barátom akkortájt vitt egy kört a hajójával, és az élmény egy életre megmaradt bennem. Nagyon beleszerettem, de az első vízi jármű megvásárlásáig tíz év telt el. Sokáig vacilláltam, hogy a Dunára, vagy a Balatonra vegyek egyet, aztán úgy döntöttem, hogy ha egyszer már tősgyökeres dunaföldvári vagyok, ezt a helyszínt választom. Kevés a szabadidőm, ami szintén ezt a választást erősítette meg. Az is sokat számított, hogy a házamtól öt percnyi autóúttal elérhetem a kikötőt. Így aztán a hazai víz, lakóhelyem helyszíne és egy motoros hajó mellett döntöttünk. A döntésem meghozatalában segítségemre volt egy könyv, ami ugyan a vitorláshajózásra készülődőknek íródott, de a szerző nagyon praktikus kérdésekkel szembesíti a hajóvásárlás előtt álló olvasót. A tíz szempont között szerepelt például az is, hogy van-e a családban és a baráti körben olyan, aki érdeklődik a hajózás iránt? Egy kicsit belegondolva ez is nagyon fontos, hogy valaki csak a maga kedvére választ egy ilyen tevékenységet, vagy az őt körülvevő legfontosabb személyek is örömmel vele tartanak.