Az OTP Egészségpénztár adataiból az látszik, hogy 2019 és 2020 között 13%-kal nőtt a diabetológiai szolgáltatásokra fordított összeg. Elengedhetetlenül fontos a megelőzés, illetve az is, hogy a betegséget mielőbb felismerjék és kezeljék, így az akár hosszú távon is kordában tartható. A pénztár nyilvántartásából az is látszik, hogy a legtöbb esetben a fiatalabb, 31-50 év korosztály képviselői fordítják egészségpénztári megtakarításaikat diabetológiai vizsgálatokra. 2019-ben a szolgáltatás kapcsán benyújtott számlák 66%-a, míg tavaly a 68%-a érkezett az adott korcsoport képviselőitől.