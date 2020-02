Wifi működik a főtéren

Szabó Zsolt koordinációért és városüzemeltetésért felelős alpolgármester tartott sajtótájékoztatót a metsző szélben pénteken reggel a Városháza téren. Az alpolgármester témájául ezúttal a főtéri wifi-szolgáltatást választotta, amelyről elmondta, hogy már működik is a Városháza téren. Egy pályázat és egy cég segítségével létesülhetett mindez, majd hozzátette, hogy szívügye ez a téma. Ahogy az ivókutak is, amelyekről szintén szólt. Olyan kontextusban, hogy mind wifit, mind ivókutakat szeretnének a város több pontján is létesíteni, ezzel megadva az embereknek azt a lehetőséget, hogy élénk közösségi életet élhessenek a városban.