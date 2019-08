Virágos Baracsért – 12 helyi polgárt díjaztak

Mint arról korábban részletesen beszámoltunk, két napon át zajló, mozgalmas programsorozattal ünnepeltek a mögöttünk hagyott hét végén Baracs polgárai és vendégeik, hiszen az erdélyi és a francia testvértelepülésekről is érkeztek látogatók.

Az idei falunap és aratóünnepen kiemelt szerepet kapott a zene és a tánc.

Pénteken este a még mindig nagyon népszerű Republic játszott lelkes és népes közönségének – természetesen régi nagy slágereit is beemelve a műsorba.

Szombaton délután az ismert színész-énekes igazi frontemberhez méltóan kicsiket és nagyokat is megtáncoltatva teremtett kiváló hangulatot.

Ünnepi köszöntőjében Várai Róbert kifejtette, a település jövője és fejlődése érdekében fontos lenne, hogy egyre több baracsi polgár aktivizálja magát a helyi ügyekben. Természetesen örömre is bőven volt ok, egyebek között a falunap keretében adták át A virágos Baracsért kitüntetéseket is

Kiemelt díjazott lett Bálint Mihály.

További díjazottak: Zsebeházi János, Márhoffer Csaba, Tóth Máténé, Hortyi Lászlóné, Paréj Jánosné, Csillag Sándorné, Szél Andrásné, Martin Konrádné, Brezovszki Krisztina, Karaszi Lászlóné.

A Legszebb konyhakertért járó elismerést pedig Möszmer Antal vehette át.

A vidám és sokszínű sokadalom musical-bemutatóval és tűzijátékkal zárult.