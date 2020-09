Viharkárok Perkátán

A hétfő esti-éjjeli vihar Perkáta belterületén is számos helyen fákat tépett, többek között az Árpád utca elején, az a Kossuth-Zrínyi utcákhoz vezető járda mellett, ahol a távközlési vezetéket is leszakította egy ág, illetve az épület tetőszerkezetét is károsította. A közintézmények környékén is történtek károk, például a régi óvoda előtt, ahol szintén ágak szakadtak le, ezért az intézmény plakátokon hívja fel a figyelmet az oda parkolók számára az esetleges veszélyre.