Vigyázz, kész, tavasz

Mostanság sokan élelmiszerekből vásárolnak kereskedelmi mennyiséget, sokan mások a kertészetekben válogatnak, vagy azért, hogy a vélhetően hamarosan rájuk törő szabadságot hasznosan tölthessék el, vagy mert a napsugarak végre kiszabadítanak a téli bezártságból, és megkezdődhet a kertszezon.

Az első, vásárlásra csábító növény a szinte kötelező árvácska után számomra, idén az eper volt. A szamóca az egyik legfinomabb gyümölcs, amit, ha ügyesen kezelünk, hosszan jutalmazza zamatos szemekkel a kertészt és háza népét. Amíg a gyümölcsfák a szakszerű ültetés után is jó esetben két év múlva hoznak termést, addig az eper már pár hónap múlva szüretelhető. A kertészetben kapható töveken már most virágot találhatunk, és tavasszal ehetünk is saját epret.

Rendkívül egyszerű a tartása, sem metszeni, sem permetezni nem kell, mint más gyümölcsöket, szerény tapasztalataim alapján elég, ha napfényes helyet választunk neki, és szorgalmasan kapnak öntözést. Jól mutatnak függő kosárban és a teraszon, erkélyen és kaspóban is. Fontos, hogy csak a szép piros szemeket vegyük le a tőről, mert az eper nem utóérő.