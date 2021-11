Vastag falak, kisebb hőigény

Egy jól szigetelt épületben olcsóbb a téli fűtés megoldása, és ma már jó tervezés mellett nem is kerül igazán többe egy vastagabb falú ház kialakítása. Szeretnének is sokan takarékoskodni otthonuk energiafogyasztásának csökkentése révén, sokan terveznek különféle hőszigetelést.

Körkép – A magyarok 68 százalékának otthona hőszigetelt, de csak 29 százalékuknál teljeskörűen. Hazánkban az emberek harmadának ingatlanjában semmiféle ilyen védelem nincs, ugyanakkor a lakosság 32 százaléka tervez energia- és költségcsökkentést eredményező átalakítást. Az elkövetkező három évben tehát sokan szeretnének majd szigetelés révén takarékoskodni. Egyre fontosabb a korszerű hőmegtartás az otthonteremtőknek, a felújítást tervezők csaknem harmada készül ilyen kivitelezés elvégeztetésére egy éven belül – állapította meg az újHáz Centrum friss felmérése.

Az emberek majdnem fele negyven százalékot meghaladó rezsicsökkenést, 61 százalékuk legfeljebb ötéves megtérülést vár ezektől a korszerűsítésektől.

A vizsgálat adatai alapján az otthonok 32 százalékának nyílászárói, 16 százalékának a homlokzata vagy lábazata, 11 százalékának a tetőszerkezete, további egy tizedének az aljzata hőszigetelt. Az erre alkalmazható anyagok közül a legismertebb az üveg­gyapot, a kőzetgyapot és a polisztirol. Kevésbé népszerű a poliuretán és az extrudált polisztirol, a grafitadalékos anyag, az üveghab és a fagyapot. S egy ilyen befektetés a fenntarthatóság szempontjából is nagyon fontos lépés. Ahogy arról már korábban is írtunk, egyes szakemberek szerint annak, akinek egy éttermi vacsora áránál magasabb a rezsije, az sajnos elavult házban él.

Rezsnyák Péter építészmérnök úgy véli, az energiatakarékosságot átgondolt tervezés biztosíthatja. Elmondása alapján a hőszigetelő anyagok manapság már a töredékükbe kerülnek a korábbi összegeknek. Fejlődtek is a beszerezhető termékek, az alkalmazható technológiák. Baráti áron hozzájuk lehet jutni, végeredményben alig kerül többe egy passzívház, mint egy hagyományos, alacsony hőigényű épület az energiazabálónál. A kis energiafelhasználás fontos környezetvédelmi cél is. Egy passzívház pedig jól hőszigetelt épület, ahol nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a levegő ellenőrzött módon cserélődjön. Az ablakok is ennek megfelelően vannak beépítve. Úgy tájolják azokat, hogy a Nap minél többet besüssön rajtuk. A fűtésnél a belső, úgynevezett hulladékhővel is számolnak, ami származhat a hűtő- és a mosógépből, a laptopokból. Még az emberek testhőjét is figyelembe veszik, hiszen, ha például öten beülnek egy szűk szobába, hőt fejlesztenek.