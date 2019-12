Városi karácsony, ünnepvárás

Karácsonyi ünnepséget tartottak a településen december 21-én. A kisváros ünnepi hangulatához a programokon kívül hozzájárultak a szép utcaképrészletek is.

A központi téren kaptak helyet az adventi vásárra invitáló kézműves fenyőfás díszletek csillogó serege, melyek így tömegében még megkapóbb látványt nyújtanak az arra haladók számára és gyönyörű az adventi koszorú is a templommal a háttérben, mintha csak egy múlt századi karácsonyi enteriőr lenne. Az adventi programok után telt ház fogadta a művelődési házban a gálára meghívott Szulák Andreát. A művésznő szombati koncertje zongorakísérettel szólalt meg, kifejezetten ünnepi hangulathoz kötődő dalait szellemes felvezetésekkel színesítette. A nyitószám a boldogság gyere haza! című dal volt, amelyet Cserháti Zsuzsa vitt sikerre, de a karácsonyi fellépés során meggyőződhettek róla az adonyi érdeklődők is, hogy a művésznő előadásában is remekül cseng. E remek felütés után a folytatás is sikeres volt, mert hangulatos zenés produkció élményével lettek gazdagabbak a résztvevők.

vezető képünk archív