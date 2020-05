Varázsoljunk egy egész kertet egyetlen edénybe

Meg van a szépsége a csoportban elhelyezett növényeknek, de a különböző fajták összeültetése változatosságot, ritmikát és ezzel együtt, ha jól megkomponált, akkor harmóniával gyönyörködtető edénnyi kertet eredményez.

Az összeültetés tökéletes kisebb, akár szó szerinti értelemben is zsebkendőnyi felületek virágosításához. Az összeültetésünk dekoratív és látványos lesz, ha ellentétes színű és a formájú növényekből válogatunk. Akkor tudjuk munkánk gyümölcsét sokáig élvezni, ha az ellentétes tulajdonságok mellett a dísznövények igényei mégis hasonlóak. Az edénykertünk élettartama szempontjából szintén meghatározó, hogy minél nagyobb és jobb vízlevezetésű edénybe ültessünk. Mert a növények abból táplálkoznak, onnan kapják a tápanyagot és a vizet. Ha keskeny vagy kicsi a kaspó, akkor nagyon hamar kiszárad a föld, és a felhevült földben szinte megégnek a virágok gyökerei.

A profi összhatáshoz fontos a földtakarás mulcscsal, kavicscsal, mohával

A virágföldnek nem csak a mennyisége fontos a sikerhez, hanem a minősége is. Jó, ha a föld laza szerkezetű és dúsított ásványi anyagokkal, műtrágyával is. Ha nagyobb térbe szánjuk az alkotást, vagy távolabbról kell érvényesülnie, akkor érdemes inkább világos színeket és nagyméretű virágokat választani, mert ezek távolról is feltűnőek, szépen díszítenek. Akkor szép egy ilyen alkotás, ha nem látszik a virágföld. Az eltakarásához kiválóan alkalmazható az agyaggranulátum, mulcs, díszkő vagy épp a moha is. A díszítő hatáson túl pozitívuma a földtakarásnak, hogy megakadályozza a virágföld kiszáradását is. A kompozíció tovább gazdagítható betűzőkkel, kerámia figurákkal, de akár hangulatos kis lámpásokkal is. Én idén egy szép, de törött kaspómat élesztettem újjá egy sziklakerti összeültetéssel és két kedvenc növényemet, a batátát és a különleges színű sást házasítottam. A legfontosabb, hogy a végeredmény felvidítson bennünket, és barátaink, ismerőseink is megdicsérjék virágainkat.