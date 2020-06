Változik az orvosi rendelő nyitvatartása Perkátán

A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ugyan véget ért, azonban ez nem jelenti azt, hogy minden azonnal visszatér a szokásos kerékvágásba.

A perkata.hu tájékozatása szerint A veszély nem múlt el, a védekezés újabb szakaszába lépett, a kormány elrendelte a járványügyi készültséget.

Ennek megfelelően változik, bővül az orvosi rendelőben a személyes találkozással járó ellátások száma, viszont célunk megtartani azon jól működő a járvány alatt bevezetésre került, s bevált eljárásokat, mint a telefonos konzultációk, távsegítség, online kapcsolattartás vagy éppen az előjegyzési rendszer, illetve a légúti tüneteket mutató betegek külön idősávba való elkülönítése.

Módosul a Védőnői szolgálat helyi ellátási rendje Perkátán a jelenlegi járványügyi helyzetben (visszavonásig érvényes): – A védőnői szolgálat 2020.03.16-án meghatározott helyi ellátási rendjét visszavonjuk, helyette az alábbi ellátási rendet határozzuk meg.

– A védőnői és orvosi tanácsadások folyamatosak, előre egyeztetett időpontban lehet érkezni a tanácsadóba, szigorú higiénés szabályok szerint eljárva, folyamatos fertőtlenítés mellett.

– A kapcsolattartás a családokkal telefonon és interneten is lehetséges. (tel.:25-451-427, e-mail: [email protected], [email protected] )

– A kötelező védőoltások előre egyeztetett időpontban megtörténnek. Telefonon értesítünk mindenkit.

– Dr.Pálfi Judit Katalin gyermekorvosi tanácsadásai és Dr.Baráth Károly várandós tanácsadásai újra elérhetőek Perkátán, előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges a 25-451-427-es telefonszámon.

– A tanácsadó ajtaja zárva lesz, de kopogásra, telefonos jelzésre kijövünk.

Ennek megfelelően teljes rendelési időben van lehetőség telefonos konzultációra, távsegítségre, s óránként 4 beteget tudnak előzetes telefon bejelentkezés alapján fogadni. Természetesen minden megjelent beteget fogadnak, de a bejelentkezettek előnyt élveznek. A légúti tüneteket mutató betegeket – lehetőség szerint előzetes telefonos konzultáció alapján – a rendelések utolsó órájában fogadják.

E-mail elérhetőségen ([email protected]) is egyre több megkeresést fogadnak, egyes betegek ezen keresztül küldik be leleteiket, vérnyomás-, vércukor-naplójukat, vagy éppen a különböző elváltozásaikról készült képeket, vagy beutaló-illetve receptigényeiket. Ez azért is hasznos, mert ezen betegeknek online segédanyagokat tudunk küldeni különböző témákban, betegségeknek megfelelően. Ezen gyakorlat mind azt szolgálja, hogy lehetőség szerint elkerüljük a rendelőben a tömegjeleneteket.

A rendelőbe továbbra is egyszerre egy beteget engedünk be (illetve maximum egy kísérőt) szájmaszkban, hőmérőzés és kézfertőtlenítés után, s minden beteg után fertőtlenítjük a bútorokat, eszközöket. Aki nem vizsgálatra érkezik, az az ablakon keresztül intézheti ügyét az asszisztenssel (beutaló, recept, leletek stb.)

A gyógyszerek telefonos rendelésének lehetősége a veszélyhelyzetet követő 90. napig fenn marad, s az elektronikus vényeket felírási igazolás vagy meghatalmazás nélkül is ki lehet adni (újabb rendelkezésig) a gyógyszertárakban annak, aki a személyazonosságát igazolja és tudja a beteg TAJ számát.

A lejáró szakorvosi javaslatok, melyek segítségével egyes gyógyszerek emelt vagy kiemelt támogatással rendelhetők a vészhelyzet megszűnését követő 90 napig érvényesek. Ezzel marad elegendő idő a megújításukra.

A 2020. március 11-e után és június 30-a előtt lejáró közgyógyellátásra jogosító igazolványok egészen augusztus 31.-ig érvényesek.