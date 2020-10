Valóban eltőzsdéztek 1,4 milliárdot Dunaújvárosban?

Szalai Attila a Jobbat Szeretnénk! Dunaújváros nevű csoportosulás alapító tagja a napokban nyílt levelet tett közzé, amelyben több kérdést is feltesz a város polgármesterének Dunaújváros vagyonkezelésével kapcsolatban.

A nyílt levél egyetlen dologra koncentrál: a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (DVG) Első Hazai Energia-Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (EHEP Nyrt.) részvénycsomagjára, amelyen – Szalai levelében legalábbis azt sugallja – a város fél év alatt eltőzsdézett közel 1,4 milliárd forintot.

A nyílt levél elején Szalai leírja, a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (DVG) elsődleges feladata Dunaújváros Megyei Jogú Város vagyona egy részének kezelése. Ám vannak olyan vagyontárgyak, szellemi értékek, amelyek felett nem rendelkezik. Az egyik ilyen az Első Hazai Energia-Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (EHEP Nyrt.) olyan aktuális részvénycsomagja, amely a DVG tulajdonát képezi.

A továbbiakban a Budapesti Értéktőzsde honlapján bárki számára nyilvánosan elérhető adatokra alapozva Szalai összehasonlítja a DVG Zrt. EHEP NyRT. részvénycsomagját egy-egy kiragadott februári és szeptemberi napon. A levél szerzője mindvégig csak kérdőmondatokban fogalmaz, vagyis nem tesz konkrét kijelentéseket kutatásának eredményével kapcsolatban. Ám attól, hogy csak kérdez, még tökéletesen érti az olvasó, hogy inkább sugalmaz, mint érdeklődik.

Szalai Attila, ahogy ő fogalmazott, aggódó állampolgárként és lokálpatriótaként – bár ő maga nem dunaújvárosi lakos, csak egyik cégén keresztül kötődik gazdasági szálakkal a városhoz – teszi fel Pintér Tamásnak a kérdéseket.

– Azt gondolom, jogosan teszem fel a nyílt levélben megfogalmazott, a jövőre is vonatkozó kérdéseimet Dunaújváros vagyonával és vagyonkezelésével kapcsolatban, hiszen ahhoz a cégem az iparűzési adó formájában maga is hozzájárul – nyilatkozta a Fejér Megyei Hírlapnak Szalai Attila.

De most lássuk a részleteket! Szalai a BÉT adataira hivatkozva leírja, hogy a DVG Zrt. 2020. február 24-én 202 ezer 805 darab EHEP NyRt. részvénnyel rendelkezett. Ennek akkori értéke az ő számításai alapján közel 1,6 milliárd forint. Ugyanezen részvények száma szeptember 16-án már csak 93 ezer 170 darab, értékük pedig alig több mint 141 millió forint. Szalai a nyílt levélben felteszi a kérdést: február és szeptember között a DVG Zrt. értékesítette-e az említett részvények egy részét, és ha igen, akkor tényleg – divatos megfogalmazással élve – bukott-e a város közel 1,4 milliárd forintot, ahogyan ő azt kiszámolta?

A levéllel kapcsolatban Pintér Tamás polgármestert is megkerestük, aki hivatalos közleményt juttatott el részünkre. Ebben többek között így fogalmaznak: „Dunaújváros vezetésének a sugalmazások ellenére nincs takargatnivalója, szívesen segíti a hobbi szinten érdeklődőket alapvető gazdasági ismeretekhez”. A részvények darabszámára vo­natkozóan közlik, a kérdező rossz bejelentést nézett, az értékükkel kapcsolatban pedig megjegyzik: „tőzsdei árfolyamról beszélünk, ami folyamatosan változik, az alsó tagozatos, szorzás-osztás sajnos a tőzsdézéshez kevés”. A továbbiakban azt is elmagyarázzák, hogy Szalai számításaival ellentétben az eladott részvények nem vagyonvesztést, hanem vagyonnövekedést eredményeztek, a pontos összeg szerepelni fog majd a DVG továbbra is nyilvános beszámolójában. „Szintén fontos tudni, hogy egy cég vagyoni beszámolója nem kiragadott, év közbeni időpontok alapján készül, hanem január 1. és december 31. közötti időszakra. A számítás ott is hibádzik, hogy azt feltételezi, a teljes részvénycsomag egyben értékesíthető az adott napon. Ez akkor lehetne igaz, ha az adott napon az egész mennyiségre, az adott áron vevő lenne. Ilyen vevő márpedig nincs, mert ha lenne, az tőzsdén kívüli kereskedésben, jóval alacsonyabb áron kívánná megvenni az adott részvénycsomagot. Napi áron a teljes részvénycsomagra érvényes ajánlat nem érkezett a DVG Zrt.-hez”, tették hozzá a közleményben, amelyben azt is kiemelték, hogy „a város vagyonának védelme érdekében nincs helye nyilvános vitának egy tőzsdei cég működéséről, mert ezzel azt a vagyont veszélyeztetjük, amit megóvni szeretnénk!”