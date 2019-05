Utolsó gondolatok a családi hétvégéről

Jól szórakozott az egész város három napon keresztül, nem volt olyan nap, hogy ne hömpölygött volna kisebb-nagyobb tömeg az alsó Duna-parton a családi hétvége során.

A múlt hétre jellemző hűvös, esős idő is elvonult, így minden a forgatókönyv szerint haladhatott.

A vasárnapi gyereknap megkoronázásaként idén is az ezer lámpás éjszakájával zárult a hétvége. Az ilyenkor megszokott menetrendhez képest voltak kisebb változások, ám ez nem jelentett fenn­akadást. L. L. Junior koncertjén még jelentős tömeg bulizott, a mulatósban utazó zenészt változatlanul sokan kedvelik. Utána egy kis csavarral nem Keresztes Ildikó koncertje után, hanem előtte osztották ki a világító léggömböket, a szervezők külön kérésének eleget téve pedig ezeket idén nem engedte el a közönség, hanem hazavihette magával. Sajnos nagyjából száz lufi így is elkóborolt, de a legtöbben hazavitték azokat, ezzel is jelképesen kivilágítva az utat az eltűnt gyerekek előtt.

A Duna-part most megpihen egy kicsit, de hamarosan újraéled: jön a DUDIK!