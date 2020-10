Utazás térben, időben

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Rozmán Zsuzsanna ajánlja Stephan Enter: Perem című könyvét. „Szóval ilyen a viszontlátás! Szeszélyes, töredékes, mint a törött tükörbe vetett pillantás – csupa pengeéles cserép és vakfolt.”

A kisregény lapjain térben is időben is utazásra indul az olvasó.

Paul és Vincet Brüsszelből indul a walesi Swansea-be vonattal, hogy ott viszontlássák Lottét és Martint. Ők négyen egyetemista korukban egy hegymászóklub tagjai voltak, de azóta szétszóródtak a világban. Most, hogy teljesült Martin álma – egy professzori állás, és egy ház a tengerparton – meghívta a fiúkat, hogy látogassanak el hozzájuk.

Paul Hollandiában maradt, Vincent Japánból tért vissza. Fiatalon közel álltak egymáshoz, a jelenben azonban nincs semmi közös témájuk, döcögve indul a beszélgetés a hosszú vonatúton. Szerencséjükre az egyik újságban arról olvasnak, hogy elérhető közelségbe került a halhatatlanság, így kifejthetik a véleményüket a témáról. Az út nagy részét mégis saját gondolataikba merülve töltik. Miközben a találkozóra tartanak, visszaemlékeznek egy húsz évvel korábbi lofoten-szigeteki hegymászótúrájukra. Lotte egy kijelentése – „Soha többé nem leszünk ilyen boldogok” – a három fiatal férfiban más-más emléket idéz fel. Először Paul szemével látjuk az eseményeket, majd a fiúk elé utazó Martin emlékei jelennek meg, végül csak Vincent emlékeit megismerve értheti meg az olvasó, hogy miért volt olyan meghatározó ez a nap mind a négyük életében.

A történet végét nem zárja le egyértelműen az író, az olvasóra bízza, hogy mit gondol a történetről, emberi kapcsolatokról, elszalasztott lehetőségekről, rossz döntésekről.

„De a Lofoten esszenciája mégiscsak a fény volt. Ez az, amit sosem fog elfelejteni: a gyöngéd, titokzatos, ugyanakkor tömény mélabúval teli fényt, amely késő esténként a világra telepedett.”

„Beléfészkelte magát a gondolat, hogy bármilyen kép éljen is az emberben a saját életéről, arról a hetven-nyolcvan évről, ami megadatik neki, ez a kép egyes-egyedül az övé, és nem is törhet ki belőle soha; hiába mesélnénk el mindent az életünkről egy másik embernek, ez a kép akkor is megoszthatatlan és magányos marad, és az egyetlen dolog, amire valaki a halhatatlanságra sóvárogva igényt tarthat, nem egyéb, mint ez a magányosság.”