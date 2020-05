Újranyitottak az ovik és a bölcsik

Hétfőn a koronavírus-helyzet miatt bezárt bölcsődék és óvodák ismét megnyitották kapuikat a kisgyerekek előtt.

Ennek apropóján tartott sajtótájékoztatót az Aranyalma tagóvodában Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester, Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője és Markóné Kiss Andrea, az Aranyalma tagóvoda vezetője.

Az alpolgármester elmondta, hogy a kényszerű leállás ideje alatt felújítások kezdődtek az Aranyalmában, ez a közeljövőben ér véget a tornaszoba rekonstrukciójával. Minden tagóvodában takarítottak, udvart rendeztek és fertőtlenítették a helyiségeket az ott dolgozók, hogy a gyerekeket biztonságban várhassák. Barta Endre megköszönte a bölcsődékben és az óvodákban dolgozóknak és a szülőknek a segítő, pozitív hozzáállást, amellyel a leállást fogadták. Az intézményi dolgozók kemény munkát végeztek, ügyeleti tevékenységük mellett besegítettek az idősek napi ellátásába is és rengeteg maszkot varrtak.

A közel 1250 kisgyerekből a hétfői napon több mint négyszázan már az oviban kezdték a napot. Gyenes Józsefné elmondta, hogy ez a szám folyamatosan nőni fog, sőt arra is van lehetőség, hogy egész nyáron teljes üzemmel működhessenek. Az óvodapedagógusok ugyanis a kényszerű leállás ideje alatt előre haladtak a következő tanév nevelési tervével, volt idejük szabadságot is kivenni, így biztosított annak lehetősége, hogy nyáron is üzemeljenek az óvodák maximum kéthetes nyári vakáció beiktatásával. Ezzel megpróbálják levenni a terhet a szülők válláról, hogy biztonságba tudják elhelyezni gyerekeiket a nyári hónapokban is.

Az Aranyalma tagóvoda hétfőn 31 kisgyerekkel kezdte meg újra a munkát, mondta Markóné Kiss Andrea. Kiemelte, hogy rendbe tették az udvart és a felújítások után az épület belső tereit is. Valamint hogy a pandémia alatt a kilenc aranyalmás dolgozó kiemelkedően sokat dolgozott, amit külön megköszönt nekik. Az újraindított működést szigorú higiénés előírások mellett végzik, és betartják a szükséges óvintézkedéseket

Gyenes Józsefné kiemelte, hogy az újranyitásra minden tagóvodába telepítettek egy új játékot az udvarra. Lezajlott a fertőtlenítés és a kullancsok elleni védekezés is. Mint mondta, a 12 óvoda 235 dolgozója megmutatta, hogy együtt tudnak dolgozni nehéz helyzetben is, és hogy ki tudják segíteni egymást, egymás intézményeit, ha azt a szükség úgy kívánja.

Barta Endre az óvodai dolgozókon kívül megköszönte az elvégzett munkát a bölcsődében dolgozóknak is, ahol szintén megtörtént a teljes takarítás és fertőtlenítés.