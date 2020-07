Újabb félmillió forintos adomány

Újabb állomásához érkezett a Dunaújváros kenyere program, hiszen eltelt újabb negyed év az előző adományátadó óta.

Akkor a Dunaújvárosi EPI Egyesület a pandémia miatt lemondott az összegyűlt összegről a mentőállomás javára. Így az azóta indított gyűjtésből befolyt összeget most már az egyesület kapta meg. Pintér Tamás polgármester az átadásra szervezett sajtótájékoztatón elmondta, hogy 371 100 forint gyűlt össze a Széchenyi Pékség ez idő alatt eladott burgonyás kenyeréből, amelyet immár hagyományosan az önkormányzat ez alakalommal is felkerekít félmillió forintra, saját forrásból. Szilágyi Ferenc, a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesületének elnöke megköszönte az adományt, és elmondta, hogy azt gyógyfürdő-látogatásra fordítják majd, illetve egy kis összejövetelt szerveznek az egyesület tagjainak, akiknek már egy éve nem volt alkalmuk a találkozásra. A város kenyere akció következő kedvezményezettje a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület utánpótlása lesz, amelynek nevében Azari Zsolt volt jelen a sajtótájékoztatón, és köszönte meg a polgármesternek és a pékség kereskedelmi vezetőjének, hogy a fiatal jégkorongosokra esett a választásuk az akció folytatásában. Mint mondta, az adomány jó helyre kerül majd, hiszen a sportolási körülmények színvonalának növelésével tudják majd elérni azt, hogy a fiatal sportolók ne is akarják elhagyni a várost, és más egyesületekhez szerződni.