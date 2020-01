Túlszereti a növényét?

Régen az üzletek polcai nem voltak tele csodatévő növényápoló szerekkel, nagyanyáink növényei ennek ellenére még télen is pompáztak.

Már-már úgy tűnik, ők beszéltek a növények nyelvén, hiszen minden ház ablakában évről évre tucatnyi muskátli és más dísznövény virágzott. Jöhetett bármilyen kemény tél, növényeik mindig át tudták vészelni a telet, sőt, tavasszal még szebbek voltak, mint a tél elején.

A szobanövényeket ne tegye a huzat útjába!

Bármilyen meglepő, de nagyanyáink sem tudtak csodát tenni, titkuk csupán abban rejlett, hogy ugyanúgy odafigyeltek a növényekre, mint a környezetükben élő emberekre, aminek köszönhetően mindig pontosan tudták, hogy az egyes növényeknek mikor mire van szükségük. A növény­ápolásban a legfontosabb dolgok egyike, hogy pontosan ismerje az ember az egyes növények igényeit. A másik pedig, hogy ne önös érdek vezérelje az ápolásukkor: azt nézze, hogy mi jó nekik, és hogy mikor mire van szükségük. Télen például egyáltalán nem érdemes a növényeket arra ösztönözni, hogy újabb hajtásokat és virágokat hozzanak, hiszen ebben az időszakban igencsak kevés fényhez tudnak jutni, ami egyáltalán nem elegendő a fejlődésükhöz. Ha a növekedésnek megfelelő környezetet teremt, akkor elkezdik felélni a tartalékaikat, és bár újabb hajtásokkal gazdagíthatják, ám ezek általában betegek és csúnyák, ráadásul a tél végére a növények is teljesen legyengülnek. Az öntözéssel is csínján kell bánni a téli hónapokban, ekkor ugyanis a növények kevesebbet párologtatnak, és ugye a növekedésük ösztönzésére sincs szükség. A nagyobb, erőteljes, húsos levelűeket a pozsgásokkal együtt nem kell túl sokat locsolni, csupán arra kell ügyelni, hogy ne száradjon ki a földjük. A kaktuszok például akár öntözés nélkül is átteleltethetők, más szobanövények azonban érzékenyebbek: amíg a földjük teteje igen, az alsó rétegek sosem lehetnek szárazak, ellenkező esetben ugyanis megsérülhetnek a fő gyökereik.

A szobanövények érzékenyek a hőmérséklet-változásra, és bár nem tüsszögnek, súlyosan megbetegedhetnek. Ezért ne tartsa azokat túlságosan hűvös helyen, és a szellőztetéssel is vigyázzon. Lehetőleg a déli időszakban végezze, amikor enyhébb az idő, és vigyázva, hogy egyetlen növény se legyen a huzat útjában! Inkább egy másik szobán keresztül szellőztessen, vagy arra az időre takarja le a növényeket, esetleg vigye azokat egy másik helyiségbe!

Forrás: femina.hu