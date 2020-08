Tömegek várakoztak az orvos rendelésére

A város és a környékbeli települések lakossága, ha dolgozni akar, akkor eleget kell tennie az egyes munkahelyeken kötelezően előírt munkaalkalmassági vizsgálatnak. Ehhez az erre hivatott orvost, rendelőt kell felkeresnie a leendő munkavállalónak, ám ez nem egyszerű.

Ha az orvos szabadságon van, akkor senki nem helyettesíti, tehát meg kell várni a munkakezdéssel a doktor szabadságának lejártát.

Dunaújvárosban ezzel az esettel szembesültünk, amikor ismerősünket vittük a kötelező egészségügyi kiskönyv megszerzése érdekében a Március 15-e téri kicsiny rendelőbe. A doki épp aznap rendelt először éves szabadsága után, így a munkavállalók, a jogosítványt megszerezni igyekvők és a valamilyen tanfolyamot kezdő munkanélküliek tömege várta a téren, a szűk rendelői folyosón és bent a váróban.

Maszkot csak néhányan viseltek.

Kint a téren, a rendelő előtt is kisebb tömeg állt, dohányozva, beszélgetve, maszk nélkül… a kötelező távolság betartását is figyelmen kívül hagyva. Látva mindezt elgondolkodtam: – Nem kellene-e jobban odafigyelni a jelenlegi helyzetben arra, hogy ne verődhessen össze ekkora, védőfelszerelés nélkül kötelezően várakozó tömeg? Kinek volna kötelessége és hivatása, a munkavállalók és egyéb munkaalkalmassági vizsgálatra kötelezettek védelme? Ki tudja? A jelenlegi helyzet azonban életveszélyesnek is mondható…

(Képünk minőségén a személyiségi jogok védelme okán változtattunk.)

Kép és szöveg: Czeglédi Andrea