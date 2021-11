„Tollkollekciók és könyvkötészeti remekek” címmel nyílt kiállítás a Győry-kastélyban

A kiállítás ötlete egy őszi jeles megemlékezéshez köthető. Születésének 122. évfordulója alkalmából, Bíró László Józsefre, a golyóstoll feltalálójára, és szabadalmaztatójára emlékeztek a településen.

A Zámolyon élő Kelemen Csaba egy nem mindennapi – közel 1000 db reklám- és golyóstollakból álló – tárlatot hívott életre. Az immár két évtizedes, szenvedélyes gyűjtésnek köszönhetően mára már több mint háromezer darab íróeszköz birtokosa. A gyűjteményben vannak egyszerűek és dízájnosak, különböző cégektől, társaságoktól származó darabok is, de megtalálható köztük az igazi ritkaságok és különlegességek is. A kollekcióban több olyan intézmény és márkanévvel is találkozhatunk, amelyek a fiatal generáció számára ismeretlenek. A tárlaton még – ergonómiailag is különleges, – funkcionális tollakat is szemügyre vehetnek az érdeklődők.

Kelemen Csaba a tollakon kívül lelkes gyűjtője még a sétapálcáknak, térképeknek, régiségeknek, és késeknek is. A kiállítás másik része csodálatos, könyvkötészeti remekeket tár az érdeklődők felé, Mórocz István és Mórocz Istvánné kézműves munkáiból. A Mórocz könyvkötészet 25 éves múltra tekint vissza, alkotásai rendszeresen részt vesznek a nemzetközi kiállításokon.

A „Székesfehérvárért” emlékéremmel kitüntetett házaspár munkáit nemcsak itthon, de külföldön is nagy elismerés övezi. Munkáik megtalálhatók Angliában, Japánban, Németországban, Franciaországban, a Vatikánban és a Parlamentben, valamint számos közintézményben és magántulajdonban. A bemutatkozások mellett, – Kelemen Csaba által bepillantást nyerhetett a közönség a feltaláló életébe, és a golyóstoll történetébe, továbbá érdekes ismereteket hallhattak Mórocz Istvánnétól, a könyvkötészet művészetéről. A megnyitón zenei élménnyel is gazdagodtak a résztvevők. Örömmel hallgatták a Los Andinos együttes egyik jeles előadóját: Tárnok Ákost, aki egyben a Kákics zenekar vezetője is, továbbá Makai Zsoltot, a Los Andinos egykori tagját! A kiállítás egy hónapon át, december 4-ig tekinthető meg a Győry-kastélyban.

Forrás: perkata.hu