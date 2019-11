Termő gyümölcsfákat ajándékoztak a pusztaszabolcsi kisbabák számára

A város nagycsaládosai még 2018-ban megfogadták, hogy az idei évben megajándékozzák a település újszülöttjeit.

Erről Koltai Zsuzsanna, a MaMa Mozgalom nagycsaládos egyesület elnöke számolt be. Mint elmondta, az ötlet mellé több segítő szervező és támogató is csatlakozott, végül az egyesület – velük közösen – jótékonysági rendezvényeket szervezett. Ezek bevételeiből már el lehetett gondolkodni azon, miféle ajándékot kapjanak a babák.

– Rengeteg pozitív példa állt előttünk – mondta az elnök –, ahol rózsakertet vagy éppen fákat ültettek az újszülötteknek. Sajnos erre Pusztaszabolcson nem találtunk elég nagy szabad területet. Sok-sok tanakodás után arra jutottunk: mennyivel könnyebb lenne, ha mindenki a saját kertjében nevelhetne egy kis facsemetét. Szerettük volna azt is, ha termő gyümölcsfákat adhatunk ajándékba, és ha már gyümölcsfa, legyen olyan, amely ősi magyar fajta, visszanemesített ritkaság.

– A fák együtt nőnek a gyermekekkel, finom és ritka gyümölcstermést hoznak, értéket adnak a kerthez, gondoskodni tanítják a szülőket – hangsúlyozta Koltai Zsuzsanna, hozzátéve, a MaMa Mozgalom azt tűzte ki célul, hogy a jövőben is minden születendő gyermeknek facsemetét ad majd.

– Reméljük, ezzel hozzá tudunk tenni a gyermek és a család tiszteletéhez, a természet hazai értékeihez – összegzett az elnök, aki bő termést és gazdag gyermekáldást kívánt minden pusztaszabolcsi családnak.

vezető képünk illusztráció