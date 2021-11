Az országos, mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi-, fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt. idén is november 10-től kezdődően az enyhe őszi idő ellenére, a jogszabályi előírások szerint az ország teljes területén téli üzemmódra, ezzel együtt 0-24 órás szolgálatra váltott.

Minden év november 10. napjától téli üzemmódra vált a Magyar Közút Nonprofit Zrt., ez az idei évben sincs másként. Így országosan 19 megyei igazgatóságán, 95 mérnökségén és a központi irányításban is 0-24 órás szolgálatra állnak át a szakemberek. A következő hónapokban mintegy 3700-an dolgoznak váltott, 12 órás műszakokban a szükséges téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján.

A társaság a 2020-2021-es téli szezonban az országos közúthálózaton összesen 915 nehézgépjárművet, 160 rakodógépet és 158 hómarót mozgósíthat. Az idei évben jelentősen megújult a cég gépparkja, ugyanis 66 új teherautót és 32 új Unimogot szerezhettek be a szakemberek, melyek a téli időszakban is szolgálatot teljesítenek majd. A közútkezelő mind a 94 mérnökségén feltöltötte a sótárolókat, így országosan összesen mintegy 137 ezer tonna útszóró só, 1300 tonna kálcium-klorid granulátum, 2,9 millió liter kálcium-klorid oldat és 20 ezer tonna érdesítő anyag áll a szakemberek rendelkezésére kezdőkészleten, melyek pótlása keretszerződésekkel az egész téli időszakban biztosított. Ezen kívül azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége, ott hófogórácsokat és hálókat helyeznek ki, ez összesen 488 kilométernyi útszakaszt érint. Emellett összesen 414 kilométeren hóvédő erdősávok is találhatóak az országos közúthálózat mentén.

A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy nyári gumijukat még a tartós fagyok előtt cseréljék át téli közlekedésre alkalmas, megfelelő minőségű és állapotú abroncsokra. Az őszi és téli hónapokban is érdemes a közlekedőknek még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetekről, ezt megtehetik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei diszpécserközpontjai mellett a társaság útinformációs szolgálatánál is a 06-1-366-2400-ás telefonszámon. A www.utinform.hu oldalon pedig számos hasznos közlekedési információhoz juthatnak a közlekedők, a téli üzem alatt néhány óránként országos összesítést is publikálnak a szakemberek az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről a weboldalon.

A téli útüzemeltetéssel kapcsolatosan leggyakoribb kérdésekre részletes válaszokat kaphatnak a közlekedők a közútkezelő weboldalán a következő linken: https://internet.kozut.hu/teli-uzemeltetessel-kapcsolatos-informaciok/. Illetve a társaság egy animációs videóban is elmagyarázza, hogy hol és milyen módon, ütemezéssel tud beavatkozni a téli hónapokban:

vezető képünk illusztráció