Tehetségek: idén az online térben

A járványhelyzet ellenére sikeresen lezajlott a Dunaújvárosi Egyetem X. rendhagyó online tehetségnapi konferenciája.

A Covid-19 miatti havária sem tudta megszakítani azt a 10 éves folyamatot, ahol mentorok, mentoráltak adhatták elő versenyszerűen, magyar és angol nyelven az általuk elkészített dolgozataikat. A megváltozott körülmények ellenére a DUE Tehetséggondozásával foglalkozó kollégái a konferenciát a Microsoft TEAMS rendszerében tartották meg.

Az ez évi összesítés: 44 előadás, 48 szerzővel mérettetett meg öt szekcióban (társadalomtudományi szekció, kommunikációtudományi szekció, társadalomtudományi szekció – angol nyelvű, műszaki- és informatikatudományi szekció, neveléstudományi szekció), és a hallgatók, a zsűri, valamint a szervezők számát is beleszámítva majd 80 főt mozgatott meg a Dunaújvárosi Egyetem rendezvénye.

Az egyetem a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) „előfutáraként” minden tavaszi félévben tehetségnapi konferenciát szervez.

A tehetségnapon a hallgatók előadás formájában bemutathatják azt a témát, amivel tanulmányaik mellett foglalkoznak. A TDK-hoz hasonlóan a bemutatott témákat egy szakmai zsűri értékeli, és ez alapján sorrendet állapít meg, és javaslatot tesz a helyezésekre. Több dolgozat is igen érdekes témákkal foglakozott és az őszi TDK-konferenciánkra is ajánlott. Olyan munkákkal nyertek, mint például: #hogyposztoljazinstára, Az optikai karakterfelismerés felhasználási lehetőségei a matematikai modellezésben vagy Véleményvezérek Magyarországon.

Igen örvendetes, hogy a vírus miatt itt maradt külföldi hallgatóik is nagy számban kapcsolódtak be a versenybe. Az eredetileg tervezett 1 szekció helyett 2 szekciót kellet indítani nekik.

Köszönet illeti valamennyi felkészítő tanárt, zsűritagot, hallgatót és nem utolsósorban a szervezőket, akik egy új és eddig még nem tesztelt formában is sikeresen tudtak együttműködni és dolgozni.

A verseny tapasztalata volt az is, hogy az online tér új lehetőségeket biztosított, rugalmas tér- és idősíkon egyaránt. Természetesen az online tér nem pótolhatja a személyes megjelenés légkörét, a közös eredményhirdetést vagy az utána eddig mindig következő jóízű koccintást és az azt követő beszélgetéseket, de a rendszer rugalmassága és működőképessége mindenképpen jól vizsgázott.

Érdekes lehet talán a jövőben kombinálni a személyes megjelenés és az online közvetítés szimbiózisát. Úgy talán a mostaninál is sokkal többen hozzáférhetnek, és nagyobb érdeklődést keltene.