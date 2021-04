Tavaszi megújulás a természet kincseivel

A gyógynövényeket nemcsak betegségek kezeléséhez hívhatjuk segítségül, hanem a tavaszi tisztító- vagy fogyókúrákhoz is.

Testünk, lelkünk megújulásának egyik legfontosabb időszaka a tavasz. Ugyan a mostani nehéz, pandémiás helyzetben még nagyobb erőt kell venni magunkon, hogy tudatosan figyeljünk erre, a szervezetünk meghálálja a törődést. Ha megszabadulunk a téli hónapokban felhalmozódott méreganyagoktól, a tavaszi fáradtságot is könnyebben átvészelhetjük. A tavaszi tisztulás a testünket ellenállóbbá teszi, és felgyorsíthatjuk a téli hónapokra jellemző lassú anyagcsere-folyamatokat is. Ez azért fontos, mert a lassú anyagcsere során a káros anyagok nem tudnak megfelelően megsemmisülni, így nem is csoda, ha tavaszra kimerültnek érezzük magunkat. Azért, hogy ezen az állapoton változtassunk, érdemes tisztítókúrát kezdeni, igény szerint gyógynövényekkel.

Le a stresszel!

A túl sok stressz és a nem megfelelő táplálkozás negatívan hathat az emésztőrendszerre. A tavaszi életmódváltás a felhalmozódott toxinoktól segít megszabadulni. A gyógynövények közül a kamilla-, a menta- és a zöld tea fogyasztását a gyomor hálálja meg, míg a citromfű-, a levendula- vagy az orbáncfűtea használatával a stressz szintjét csökkenthetjük – a szervezet ideális működését támogatva. A vérben felgyülemlett káros anyagokat a vesék tisztítják meg. Ahhoz, hogy a méregtelenítés tavasszal hatékonyabb legyen, az édesköményt hívhatjuk segítségül. Hatásos lehet még a pitypang-, a csalán-, a gyömbér- és a bogáncstea is. Ezek keverékét is fogyaszthatjuk, arra figyelve, hogy tartsuk be az egyes gyógynövényekre vonatkozó iránymutatást.

Nem csupán a vesére, a májra is érdemes odafigyelnünk: a máj a szervezet anyagcsereközpontjaként nemcsak méregtelenít, hanem a kiválasztási folyamatokért is felelős. Megszabadítja a vért a káros elemektől, vegyületektől, méreganyagoktól. A máj munkáját csalántea vagy articsókából készített főzet fogyasztásával támogathatjuk. Az allergiaszezon is tavasszal kezdődik. Az érintetteknél az immunrendszer fokozott védekezése kellemetlen tünetekkel járhat. Amellett hogy tudatosan kerüljük a tüneteket okozó tényezőket, tisztítókúrába is foghatunk. A méregtelenítő csalántea például jó alapot adhat ehhez. A tea mellett érdemes a vitamin- és ásványianyag-utánpótlásról is gondoskodni.

Íme a legjobbak

A máriatövis gyógyító tulajdonságát már a középkorban is ismerték, de sokáig feledésbe merült jótékony hatása. A 20. század közepén fedezték fel újra. Gyógyászati szempontból termésének szilimarintartalma jelentős, a szilimarin a májsejtek regenerációját gyorsítja. A termés a nyári hónapokban gyűjthető. A szilimarin és vegyületei antioxidánsként védik a májat, megkötik a szabad gyököket. A máj védelme mellett epebántalmak, sárgaság kezelésére is javasolják. A máriatövisnek több népi neve is van: tarkabogáncsként, máriabogáncsként, pápafűként is emlegetik. Virága bíborszínű, amit kemény tövisekben végződő fészekpikkelyek vesznek körül.

Zöld búzafű

A tisztítókúrák során alkalmazott növényi kiegészítők egyik legnépszerűbbike a méregtelenítő hatású zöld búzafű. A búzafű csíráját, a növény friss levét és az ezekből készült termékeket fogyasztják a legtöbben. Több mint ezer éve ismerik jótékony hatását. Számtalan vitamin, nyomelem és ásványi anyag található benne, így nemcsak a méregtelenítésben támogatja a szervezetet, hanem feltölti a test tápanyagkészleteit is. Klorofilltartalma a sejtek egészségét erősíti, enzimei a szervezetben lévő enzimeket támogatják. Májserkentő és -regeneráló hatása is van, antioxidánsai megkötik a szabad gyököket. Az emésztésre és az emésztőszervekre is pozitívan hat a búzafű.

Nem csak tisztítókúrát, fogyókúrát is igen sokan kezdenek tavasszal a megújulás jegyében. A súlyvesztés elősegítéséhez is fordulhatunk a természet patikájához. Ugyan egy-egy gyógynövény fogyasztása is hozzájárulhat a kilók leadásához, sokan inkább teakeverékeket választanak a siker érdekében. Vannak kimondottan zsírégető, elhízás elleni vagy cellulitiszteák is. Ezek sok esetben zöld teát, zöld kávét, narancshéjat és gyömbért is tartalmaznak. Természetesen ezek a teák nem helyettesítik a diétát és a testmozgást, azokkal együttesen járulnak hozzá a testsúlycsökkenéshez.

A gyógynövények és a gyógyteák rendeltetésszerű használatáról érdemes szakembereket megkérdezni!