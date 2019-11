Tartogat újdonságokat a következő fürdőszobaszezon trendje

A fürdőszobai trendek világában érzékelhető a legnagyobb szórás az idei és a jövő évi trendek tekintetében. Az egyszerű, letisztult formák mellett megjelennek az ipari hatásra hajazó különleges, nyers megoldások, a lényeg azonban ebben a térben inkább az, hogy milyen minőségű anyagot, burkolatot használunk.

A fürdőszobai burkolóanyagok tekintetében van talán a legnagyobb felelősségük a szakembereknek, ugyanis ezek azok a felületek, amelyek a legnagyobb igénybevételnek vannak kitéve egy „szép otthonban”. A minőség mellett azonban a speciális ízléseknek is meg kell felelni, ami szerencsére ma már nem jelenthet problémát, olyan nagy a kínálat. A 2020-as fürdőszobai trendek területén továbbra is nagyon kedveltek az egyre nagyobb egybefüggő felületek. Minél nagyobb a csempe, a járólap, annál trendibb lesz a kivitelezés. Nem ritka manapság a 160-szor 320 centiméteres burkolat sem, amely a fürdőszoba méretétől függetlenül mindenhol meglehetősen jól mutat. Ráadásul ma már nem szokás feltétlenül megállni a burkolattal a fal egy meghatározott szintjénél, vannak megoldások, amelyekkel a homlokzatra is feltehetők, tovább növelve a különleges hatást. A nagy felületű csempék területén a beton- vagy éppen márványhatású a legkedveltebb, amelyeket érdemes további nyers vagy annak tűnő megoldásokkal keverni: kapart, csiszolt falfelületekkel, fabetétekkel, esetleg üveggel.

A fürdőszobai trendek új irányt vesznek 2020-ban

Az ipari mellett a másik egyre közkedveltebb irányvonal a kézműveseknek kedvez. Egy-egy egyedi, esetleg kézzel készült csempeberakás a fürdőszoba kisebb-nagyobb felületén még a legegyszerűbb burkolatot is feldobja. Nincs szükség sokra ezekből, ugyanis színes, csillogó, különleges hatásuk már kis területen is „hatékony”, vonzza a szemet. Elég egy csík a fürdő vagy mosdó felett, vagy egy süllyesztett polc hátsó falán, és máris elértük a megfelelő „rezgést”.

A természetes hatású felületek területén is számos innovációt mutattak be a gyártók a 2019-es, 2020-as esztendőre vonatozóan. A lényegük az, hogy például a márvány vagy a fa tökéletesen természetes hatását hozzák azok az utánzatok, amelyek már megfelelnek a 21. századi elvárásoknak, használatra vonatkozó igényeknek. Gyakran megszólalásig hasonlítanak az eredeti anyagra, de sokkal tartósabbak és közben olcsóbbak, kevesebb vagy éppen semennyi kezelést nem igényelnek, mint természetes társaik.

Hát ez a 21. századi vizes­blokktrend, amelyben az okos megoldásokról még nem is szóltunk – merthogy a legnagyobb innováció ezen a téren várható a közeljövőben! Az intelligens csapok, a víztakarékos rendszerek mind olyan, már ma is létező lehetőségek, amelyek hamarosan megjelennek a hétköznapi otthonokban is.